Berlin (ots) -EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ:Präsentation des Industrie 5.0 Reports 2022Termin: Mittwoch, 28. September 2022Uhrzeit: 10:30 UhrOrt: Tagungszentrum der Bundespressekonferenz - Raum 4Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße 5510117 BerlinOnline unter: https://digital-competitiveness.eu/industrie5-0/pressekonferenz/Prof. Dr. Philip Meissner, Direktor des European Center for Digital Competitiveness undDr. Toralf Haag, CEO Voith Group,stellen die wichtigsten Ergebnisse des Industrie 5.0 Reports 2022 basierend auf einer durch das IfD Allensbach durchgeführten Umfrage von rund 500 Top-Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung in Deutschland (Elite-Panel) vor:Wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bei grüner Technologie?Welches sind die wichtigsten Technologien für den Klimaschutz?Wer ist der Haupttreiber für technologischen Fortschritt in Deutschland?Welche Faktoren behindern eine erfolgreiche grüne Transformation?Die Transformation hin zu einer Industrie 5.0 - die konsequente Ausrichtung auf Umwelt- und Klimaschutz - ist eine enorme Chance für den Standort Deutschland. Der Industrie 5.0 Report beleuchtet diese Transformation und gibt Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft.