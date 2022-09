Helsinki (ots/PRNewswire) -Die Frage liegt auf der Hand: Braucht die Welt wirklich noch einen weiteren Business-Podcast? Edita Prima, das freundlichste nordische Technologieunternehmen mit Sitz in Helsinki, Finnland, ist davon überzeugt, dass dies der Fall ist, aber nur, wenn es mit einem sanften Hauch von Empathie und Vielfalt anders gemacht wird."Talks of imperfection (TOI) ist kein gewöhnlicher Business-Podcast, sondern eine Plattform für sinnvolle Gespräche, die unseren Zuhörern helfen, ihre Ansichten über Zweifel und Verletzlichkeit neu zu definieren. Wir hoffen, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer weltweit wohler fühlen, wenn sie ihre Unvollkommenheiten akzeptieren und nach persönlicher Weiterentwicklung streben", sagt Ville Immonen, Leiter Vertrieb und Marketing bei Edita Prima.In Staffel 1 kommen acht Gäste mit unterschiedlichem Hintergrund, aus verschiedenen Kulturen und Berufen zu Wort, die das gemeinsame Ziel verfolgen, durch ihre Leidenschaft eine gleichberechtigtere, vernünftigere und zunehmend nachhaltige Zukunft zu schaffen."Die Wirtschaft muss lernen, grundlegend anders zu handeln. Unsere Gäste sind dafür bekannt, dass sie Spitzenarbeit leisten, was eine nahezu perfekte Leistung erfordert, und das Erkennen von Unzulänglichkeiten hilft. Sie sind sich ihrer selbst bewusst und können sich selbst reflektieren, was zu inspirierenden Inhalten führt", sagt Risto Kuulasmaa, der in Amsterdam ansässige Medienunternehmer, der die Sendung moderiert.Edita Prima, ein Technologieunternehmen mit einer einzigartigen Tradition, die bis ins Jahr 1859 zurückreicht, orchestriert automatisierte Customer Journeys in Perfektion. Sie hat alle vier industriellen Revolutionen mitgemacht und befindet sich nun im Übergang zu digitalisierten Dienstleistungen. Im Jahr 2021 startete Edita Prima ein Rebranding-Projekt, und die Einführung von TOI ist das jüngste Ergebnis seiner ehrgeizigen Storytelling-Marketingkonzepte."TOI ist ein gutes Beispiel für die neue Markenpräsenz, die globale Vision und die umfassende kreative Kapazität von Edita Prima", sagt Antti J. Peltonen, Independent Creative Director & Global Work Rebel, der das kreative Rebranding von Edita Prima leitet.TOI ist auf Englisch, und alle Episoden wurden in Europa und Nordamerika während persönlicher Gespräche aufgenommen. S2 ist bereits in Produktion."Wir sind fest entschlossen, das TOI-Konzept weiterzuentwickeln. Und ja, weichere Werte bedeuten definitiv bessere Geschäfte", sagt Ville Immonen von Edita Prima.S1 Gäste:E 001: Aito De la Rua, E 002: Helena Gualinga, E 003: Victor Pineda, E 004: Peta Milan, E 005: Tony Cho, E 006: Ruchika Sikri, E 007: Mickey Meyer, E 008: Lubomila JordanovaLinks:www.talksofimperfection.comwww.editaprima.fiInfos: Ville Immonen, Edita Primas Leiter für Vertrieb und Marketingville.immonen@edita.fi, +358 40 743 2764Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903001/Edita_Prima.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1903002/Edita_Prima_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/edita-prima-163-jahre-altes-nordisches-technologieunternehmen-startet-talks-of-imperfection-podcast-um-die-globale-diskussion-uber-weichere-unternehmenswerte-anzufuhren-301629260.htmlOriginal-Content von: Edita Prima, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165362/5325971