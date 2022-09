Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Bundesregierung, die Uniper SE ("Uniper") (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) und Fortum Oyj ("Fortum") (ISIN FI0009007132/ WKN 916660) haben heute eine Änderung des am 22. Juli 2022 bekannt gegebenen Stabilisierungspakets für Uniper unterzeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

