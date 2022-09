Vianode hat angekündigt, rund zwei Milliarden Norwegische Kronen (umgerechnet rund 195 Millionen Euro) in eine Fabrik für E-Auto-Batteriematerialien in Norwegen zu investieren. Dort sollen Graphit-basierte Anodenmaterialien hergestellt werden. Die 2021 gegründete Batteriematerial-Tochter des norwegischen Metallproduzenten Elkem will in dem neuen Werk in Herøya ab 2024 Graphit-Anodenmaterialien für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...