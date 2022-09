Das Handeln der Notenbanken mit überraschend großen Zinsschritten lässt viele Planungen bei institutionellen Anlegern zerfallen, die Unsicherheit an den Märkten sorgt für Umschichtungen im Portfolio. "Wir sehen derzeit, dass die Asset Allokation in hohem Tempo risikoärmer aufgestellt wird", sagt Sebastian Bergmann, Geschäftsführer der EDS. "Die Nachfrage nach sichereren Anlagen wie etwa Krediten an Kommunen steigt." Angesichts der Unsicherheiten über die weitere Konjunkturentwicklung werden Investmententscheidungen auf den Prüfstand gestellt. "Anlageausschüsse oder Investmentkomitees wollen derzeit das Risiko signifikant senken", so Bergmann. "Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...