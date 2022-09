DJ ENERGIE-BLOG/Miersch fordert solidarische Finanzierung statt Gasumlage

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zur Energieversorgung und -sicherheit in Deutschland:

Miersch will statt Gasumlage solidarische Finanzierung der Energiekosten

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, stellt nach der Verstaatlichung von Uniper die Rechtmäßigkeit der Gasumlage infrage. Sinnvoller wäre eine solidarische Finanzierung der Kosten. Die Verstaatlichung von Uniper sei ein wichtiger und notwendiger Schritt zur Stabilisierung der deutschen Energieversorgung. "Die rechtlichen Zweifel an einer Gasumlage steigen damit enorm. Alles hängt mit allem zusammen, so dass nun schnell ein Gesamtkonzept erarbeitet werden muss", sagte Miersch. Dazu gehöre auch die Frage, wie die Energiepreisbremsen ausgestaltet werden, weshalb die Expertenkommission nun umgehend zusammen kommen müsse. "An Stelle eines rechtlich hoch unsicheren und einseitigen Instruments einer Gasumlage könnte dann die Finanzierung all der notwendigen Maßnahmen im Energiebereich solidarisch über die Abschöpfung der Übergewinne im Strombereich, durch Haushaltsmittel sowie durch einen leistungsgerechten Energiesoli erfolgen", forderte Miersch.

BUND: Staat muss bei Uniper auf erneuerbare Energien umstellen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat den Staat aufgefordert, den Gasversorger Uniper nach der angekündigten Verstaatlichung auf erneuerbare Energien umzustellen. "Die fossile Energiewirtschaft geht in die Knie", sagte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt. "Die staatliche Übernahme muss der Anfang vom Ende des fossilen Energiekonzerns Uniper sein." Uniper müsse sich von Kohle und Gas verabschieden und zu einem relevanten Akteur der Energiewende werden. "Nach der Anteilsübernahme muss der Staat dafür sorgen, dass die Ausrichtung des Unternehmens sich ändert", forderte er.

