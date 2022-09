Gold Terra meldete eine erste unterirdische Mineralressourcenschätzung von 109.000 Unzen Gold in der angezeigten Kategorie und 432.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie für einen Gesamtbetrag von 15,5 Millionen US$, Osisko Gold Royalties erwarb von Marimaca Copper eine 1,0 %ige Nettolizenzgebühr, Fury Gold Mines und sein Projektpartner Newmont schlossen die Konsolidierung der Joint-Venture-Beteiligungen ab und definierten neun Ziele im Gebiet Éléonore South und Vizsla Silver erweiterte seine Copala-Struktur im Ressourcengebiet Tajitos - Copala.