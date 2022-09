Uniper Aktie zittert sich durch die letzten Wochen und Monate. Es musste eine Lösung her - mit staatlicher Unterstützung, wie auch immer, wenn die Uniper SE (ISIN:DE000UNSE018) die Folgen der explodierenden Gaspreise in Kombination mit den reduzierten Gasprom-Lieferungen überleben soll.Und jetzt ist die Lösung da: Quasi-Verstaatlichung durch Kapitalerhöhung zu 1,70 EUR durch den Bund, der gleichzeitig vom bisherigen Hauptaktionär dessen Aktien zu ebenfalls 1,70 EUR übernimmt. So wurde innerhalb eines Jahres aus einem hochprofitablen "Energieversorger" mit starkem operativen Geschäft in Russland, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...