Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Trotz des zunehmenden ökologischen Bewusstseins wird das Energierecycling immer noch vernachlässigt. Aktivitäten zur Energierückgewinnung werden nicht dort durchgeführt, wo sie wirtschaftlich gerechtfertigt und für die natürliche Umwelt und das Klima vorteilhaft sind - erklärt Jerzy Czaplejewicz, Leiter des Prototypenbau-Teams am Institut für angewandte Wissenschaften und neue Technologien (INSiNT).Das Projekt LIFE-UrbanWind.PL, das von der ECO FOR LIFE Ecology Support Foundation in Zusammenarbeit mit INSiNT im Rahmen des EU-Programms LIFE durchgeführt und von der Europäischen Kommission und dem Nationalen Fonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft (NFO\u015aiGW) kofinanziert wird, konzentriert sich auf die Energierückgewinnung aus Luftströmen, die durch menschliche Aktivitäten verursacht werden."Seit vielen Jahren beobachten wir die Phänomene, die im so genannten urbanen Raum in Bezug auf die Luftströmungen auftreten, insbesondere die Luftzüge zwischen den Gebäuden, auf den Dächern der Hochhäuser, in den Industrieanlagen, aber auch innerhalb der Gebäude in Tunneln oder Lüftungskanälen, die bisher in Bezug auf die Windenergie übersehen wurden", so Jerzy Czaplejewicz.Das Ergebnis des Projekts LIFE-UrbanWind.PL ist die Urban Wind Power Station (UWPS) - ein Generator, der mechanische Energie aus Luftströmen in saubere, grüne Energie umwandelt.UWPS ist ein universelles, zylindrisches, umweltfreundliches Stromerzeugungsgerät, das die mechanische Energie von Luftströmen aufnimmt und in Strom umwandelt.Großstädte werden zu Wärmeinseln. In einer Zeit, die von der Notwendigkeit geprägt ist, dezentrale Abfall- und Restenergiesysteme zu schaffen und zu optimieren, sollten auch Abluftströme zur Erzeugung sauberer Energie genutzt werden.UWPS kann eine revolutionäre Lösung für das Problem der CO2-Emissionen in städtischen Gebieten sein und passt perfekt zu den EU-Richtlinien und dem Hauptziel des Klima- und Energiepakets, bis 2050 null Emissionen in Europa zu erreichen.Im Rahmen des LIFE-UrbanWind.PL-Projekts wurden Prototypen kollisionsfreier, zylindrischer Windturbinen mit einer Höhe von bis zu 4 m gebaut, die Luftströme mit unregelmäßigen Eigenschaften zum Antrieb eines Generators mit Strompufferspeicher nutzen. 12 Prototypgeräte mit einer Nennleistung von 5 kW, 10 kW und 20 kW wurden ein Jahr lang an verschiedenen Standorten getestet.Ausführliche Informationen finden Sie unter www.urbanwind.plView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/projekt-life-urban-windpl-energierecycling-ist-kosteneffizient-und-notwendig-fur-die-umwelt-301629345.htmlPressekontakt:Anna Niewodzka,aniewodzka@eco4life.pl,Tel. + 48 692 440085Original-Content von: Foundation Supporting Ecology ECO FOR LIFE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165370/5326257