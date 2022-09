Der EuroStoxx50 gewann am späten Vormittag knapp 0,1 Prozent auf 3469,54 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Börsenplätze haben am Mittwoch weitgehend auf der Stelle getreten. Der EuroStoxx50 gewann am späten Vormittag knapp 0,1 Prozent auf 3469,54 Punkte. Auch in Paris passierte nicht allzu viel. Der Cac 40 zog um 0,2 Prozent auf 5990,99 Zähler an. Ausserhalb des Euroraums legte der britische FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 7222,79 Punkte zu und profitierte damit von der...

