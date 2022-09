Augsburg (www.fondscheck.de) - In den USA steht die nächste Leitzinserhöhung an, und sie wird kräftig ausfallen, so Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JW9N) der Fürst Fugger Privatbank.Es sei davon auszugehen, dass die FED den Leitzins auf ein Niveau von 3,00 bis 3,25% anhebe. Die EZB dürfte Ende Oktober nachziehen - wahrscheinlich ähnlich drastisch wie zuletzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...