Experten von Amazon, Arm, Microsoft, NXP und anderen Unternehmen zeigen, wie die SESIP-Methode Sicherheitsbewertungen vereinfacht und Kosten spart

GlobalPlatform, die Standardisierungs-Organisation für sichere digitale Services und Geräte, veranstaltet am 19. Oktober ein Seminar zur SESIP-Methode "Security Evaluation Standard for IoT Platforms" in Barcelona. Auf dem ganztägigen Seminar erfahren Sie, wie SESIP sich in den Kontext der europäischen Regulierung einfügt. Sie lernen einen optimierten Ansatz zur Bewertung der Sicherheit vernetzter Produkte kennen, der den spezifischen Anforderungen an Compliance, Sicherheit, Datenschutz und Skalierbarkeit des sich rasant entwickelnden IoT-Ökosystems gerecht wird.

"SESIP reduziert die Komplexität von Sicherheitszertifizierungsprozessen und spart den Beteiligten im gesamten IoT-Umfeld erhebliche Kosten, da es die unterschiedlichen Zertifizierungsschemata von branchenführenden Organisationen wie ENISA, ETSI, IEC und NIST abbildet", meint Gil Bernabeu, Technical Director von GlobalPlatform. "GlobalPlatform hat wichtige Vertreter dieser Organisationen nach Barcelona eingeladen. Außerdem werden einzelne Unternehmen, die vom Einsatz der Methode profitiert haben, zu Wort kommen und darstellen, wie eine erfolgreiche Umsetzung von SESIP aussehen kann."

Die SESIP-Methode ermöglicht die "Kombination und Wiederverwendung" von bereits zertifizierten Komponenten, so dass diese die Anforderungen einer Vielzahl unterschiedlicher Märkte erfüllen.

Die Hauptredner des Seminars sind Vertreter von CEN/CENELEC, STMicroelectronics und Winbond. Zusätzlich werden Amazon, Arm/PSA Certified, ETSI, ECSO, Eurosmart, Microsoft und andere Unternehmen Live-Podiumsdiskussionen abhalten und praktische Anwendungsbeispiele präsentieren.

Das Seminar wird gesponsert von Winbond, STMicroelectronics und SGS Brightsight und findet im Gran Hotel Havana statt. Es wird außerdem online übertragen. Registrieren Sie sich hier für das Seminar.

Über GlobalPlatform

GlobalPlatform ist eine Organisation für technische Standards, die die effiziente Einführung und das Management von innovativen, sicheren digitalen Services und Geräten einfacher macht. Sie gewährleistet so die durchgängige Sicherheit, Datenschutz, Einfachheit und Komfort für die Nutzer. GlobalPlatform stellt standardisierte Technologien und Zertifizierungen bereit, mit deren Hilfe Technologie- und Dienstleistungsanbieter digitale Dienste und Geräte entwickeln, zertifizieren, bereitstellen und verwalten können, die geschäftlichen, sicherheitstechnischen, gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht werden. Die Technologien von GlobalPlatform werden in Milliarden von Smart Cards, Smartphones, Wearables und anderen vernetzten IoT-Geräten verwendet.

Die standardisierten Technologien und Zertifizierungen von GlobalPlatform werden über branchenweite Kooperationen entwickelt, an denen sich zahlreiche Unternehmen, Industrievertreter und Regulierungsbehörden sowie andere interessierte Parteien aus der ganzen Welt beteiligen.

