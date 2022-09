Wien (www.fondscheck.de) - Der französische Fondsanbieter Carmignac möchte sein Angebot an unkorrelierten Renditequellen weiter verstärken und hat daher Karna Sethia in sein Team für Alternative Investments geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde als Quantitative Analyst Jean-François Louvrier unterstützen, der im Mai 2022 als Portfoliomanager zu Carmignac gestoßen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...