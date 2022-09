Wien (www.fondscheck.de) - Die ETC Group aus London verstärkt ihr deutschsprachiges Team mit Jan Altmann, so die Experten von "FONDS professionell".Als Director Investment Strategy werde er als Ansprechpartner für Investoren, Intermediäre, Influencer und Medienvertreter in Deutschland, Österreich und der Schweiz fungieren. Dabei werde er alle Themen rund um die Assetklasse Krypto und börsengehandelte Krypto-ETPs bedienen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...