CA Immo-CEO Silvia Schmitten-Walgenbach im Interview mit börsenradio.at zu Energie-Maßnahmen: Wir haben unseren Mietern einen Brief geschrieben und bitten sie, die Raumtemperatur abzusenken. Energiesparen und -effizienz haben wir schon länger im Fokus und achten beim Bauen auf Effizienz und Intelligenz. So gibt es im Tower One Sensoren in den Flächen, die messen wie viele Menschen sich dort aufhalten und das Heizen und Kühlen bedarfsgerecht steuern. Zu den Miet-Anpassungen: Das hängt von den individuellen Mietverträgen ab: Zu 90 Prozent sind sie indexbasiert und bei 6 Prozent gibt es feste Stufenmieten, da steht in den nächsten Monaten eine Anpassung an. Nicht alle Unternehmen entscheiden nach Kosten, im Tower One gibt es auch Mieter, die die ...

