UBM-CEO Thomas G. Winkler im börsenradio-Interview zum jüngsten Zukauf im Medienhafen Düsseldorf: Eine alte Immobilienweisheit lautet: Die besten Käufe werden in der schwierigsten Zeit getätigt. Der Höhepunkt des perfekten Sturms ist aber noch nicht gesehen. Dennoch ist Kontinuität in unserem Geschäft wesentlich. In diesen Zeiten muss man wachsam bleiben, daher verfolgen wir ein antizyklisches Vorgehen, allerdings im überschaubaren Rahmen. Die Wende in Richtung grün und smart ist vollzogen. Holzpreise haben sich dieses Jahr halbiert, nachdem sie stark gestiegen sind. Bei den Baustoffen die eine hohe Energiekapazität in der Produktion haben, etwa Stahl oder Zement, haben sich die Preise auf hohem Niveau eingependelt. Insgesamt ist es ...

