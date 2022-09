Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed bleibt es an den US-Handelsplätzen am Mittwoch wohl weitestgehend ruhig. Wie stark die Währungshüter die Zinsen erhöhen, dürfte erhebliche Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben, hieß es von Experten. Vor diesem Hintergrund hielten sich Anleger zuletzt weiter zurück. Rund eine halbe Stunde vor dem Handelsbeginn an der Wall Street deuteten sich leichte Gewinne an. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones 0,3 Prozent höher bei 30.809 ...

