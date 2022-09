Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten blieb am Dienstag unruhig und schrumpfte um rund 1.600 Kontrakte, was den vorherigen Tagesanstieg teilweise wieder rückgängig machte, so die vorläufigen Daten der CME Group. Das Volumen stieg hingegen um rund 6.700 Kontrakte, nachdem es zuvor zweimal in Folge gesunken war. Gold: Die 1.660 $-Region begrenzt ...

