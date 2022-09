Tecnotree, der weltweit führende Anbieter digitaler Business Support Systeme, hat seine Kooperation mit MTN Nigeria im Rahmen der neuen Initiative Metamorphose bekannt gegeben. MTN Metamorphose ist ein Transformationsprogramm zur Verbesserung der digitalen Präsenz des Unternehmens für Verbraucher und Unternehmen, das auf der digitalen Softwaresuite von Tecnotree basiert.

Diese Initiative wird die geschäftlichen und digitalen Prozesse von MTN mit einem strategischen Konzept für die Menschen und die Technologie transformieren. Ziel des Programms ist es, sich an die Anforderungen der Kunden anzupassen, die Customer Experience zu verbessern und durch maßgeschneiderte, kundenorientierte Angebote den Weg für eine digitale Lebensweise zu bereiten.

Das Vorzeigeprodukt von Tecnotree ist der Digital Stack, ein offenes, integratives, dynamisches und 5G-fähiges Produkt. Dank seiner KI-/ML-Funktionen und der Cloud-Erweiterbarkeit verändert es Anwendungen und Dienste über die Konnektivität hinaus auf grundlegende Weise. Das Produkt entspricht den Open-API-Standards des TM Forums und zeichnet sich durch geringe Betriebskosten aus. Dies erleichtert die schnelle, einfache Bereitstellung innovativer, personalisierter Multi-Experiences als Reaktion auf die Marktnachfrage. Ein kataloggestütztes Konzept unterstützt die Einführung neuer Pakete innerhalb weniger Tage statt erst nach Monaten. Ökosystempartner können damit in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Spiele und E-Sport sofort Umsatz generieren.

"MTN Metamorphose powered by Tecnotree" ist eine automatisierte Lösung, die ein dynamisches, verbessertes Benutzererlebnis, eine optimierte Rundumsicht auf die Kunden, die Änderung bestehender Arbeitsabläufe, eine Steigerung der Mitarbeiterproduktivität durch personalisierte Dashboards, die Optimierung des Omnichannel-Engagements und der Benutzererfahrung sowie ein verbessertes Auftragsmanagement ermöglicht.

Shoyinka Shodunke, Chief Information Officer bei MTN Nigeria, kommentierte das Projekt wie folgt: "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Tecnotree. Das Unternehmen spielt eine wichtige Rolle bei der Modernisierung unserer digitalen Infrastruktur, was es uns ermöglicht, unseren Privat- und Unternehmenskunden personalisierte, anpassbare Angebote bereitzustellen. Mit dieser Initiative wollen wir die Beziehungen zu unseren Kunden auf proaktive Weise stärken und sie dabei unterstützen, in diesem digitalen Zeitalter neue Höchstleistungen zu erreichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Kooperation der Beginn eines großartigen Projekts ist, das es uns ermöglichen wird, einen starken positiven Einfluss auszuüben."

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree Corporation, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Wir sind stolz darauf, dass wir von MTN Nigeria bei diesem innovativen Programm beauftragt wurden, mit dem wir einen weiteren Schritt nach vorne machen, um erstklassige Lösungen zusammenzustellen und operative Spitzenleistungen zu erbringen. Die enge Zusammenarbeit mit dem Team von MTN Nigeria wird uns auf dem Weg zur digitalen Relevanz voranbringen und dabei neue Anforderungen der Kunden berücksichtigen. "Metamorphose powered by Tecnotree" wird sich auf ein umfassendes Customer-Experience-Management konzentrieren, neue digitale Interaktionen und Multi-Experiences bereitstellen und damit die entscheidende Basis schaffen, um die Stimmung der Kunden zu erfassen und sich auf die Kundenzufriedenheit zu fokussieren. Das Projekt wird dazu beitragen, dass wir weiterhin eine führende Rolle bei der Unterstützung unserer Kunden spielen, indem wir Anwendungen und Dienste mit einem offenen, integrativen und dynamischen 5G-fähigen digitalen Stack transformieren."

Über Tecnotree

Tecnotree ist Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen sowie Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist eines der weltweit ersten Unternehmen, das nach den Open-API-Standards des TM-Forums platin-zertifiziert ist. Unser agiles und quelloffenes Digital BSS Stack umfasst die gesamte Bandbreite an Geschäftsprozessen (Order-to-Cash) sowie die Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und weitere digitale Dienstleistungsbranchen. Es eröffnet Chancen über die Konnektivität hinaus. Tecnotree bietet seinen Kunden über die Tecnotree Moments-Plattform auch Fintech- sowie digitale B2B2X-Multi-Experience-Marktplätze an, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com

