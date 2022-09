Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, es ist tatsächlich schon wieder ein Jahr her, dass der Dax am 20. September 2021 in der bislang größten Reform seiner Geschichte von 30 auf 40 Werte erweitert wurde. Im Zuge dessen erhöhte sich die Anzahl der im deutschen Leitindex enthaltenen Champions zumindest auf sieben. Das zeigt aber auch, dass sich die Mehrheit der heimischen Blue...

Den vollständigen Artikel lesen ...