Die Redaktionen bleiben eigenständig und die Stellen erhalten. Der bisherige Inhaber, Alfons Spirig, will mit dem Verkauf sein Lebenswerk in die Zukunft retten.Luzern/Rotkreuz - Das Medienunternehmen CH Media übernimmt die drei Zentralschweizer Radios Central, Sunshine und Eviva. Die Redaktionen bleiben eigenständig und die Stellen erhalten. Der bisherige Inhaber, Alfons Spirig, will mit dem Verkauf sein Lebenswerk in die Zukunft retten. Die Übernahme erfolge rückwirkend per 1. Januar 2022, teilten die Parteien am Mittwoch mit. CH Media...

