Der Leitindex Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,57 Prozent im Plus bei 30 881,15 Punkten.New York - Am wohl wichtigsten Tag der Börsenwoche haben die Kurse am Mittwoch an der Wall Street zugelegt. Zwei Stunden vor Handelsschluss gibt die US-Notenbank Fed die Zinsentscheidung bekannt, das dürfte über den Tagesausgang entscheiden. Experten rechnen überwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte; manche schliessen aber auch eine Anhebung des Leitzinses um einen ganzen...

Den vollständigen Artikel lesen ...