DJ Munich Re startet zweite Tranche von Aktienrückkaufprogramm

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückversicherer Munich Re startet die zweite Tranche seines Aktienrückkaufprogramms. Vom 22. September bis spätestens zum 19. Dezember will der DAX-Konzern bis zu 380 Millionen Euro für den Erwerb eigener Aktien ausgeben, wie er am Mittwoch mitteilte. Auf Basis des Schlusskurses im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vom 20. September in Höhe von 252,70 Euro wären dies bis zu 1,1 Prozent des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

Munich Re hatte im Februar nach zwei Jahren Pause ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1 Milliarde Euro angekündigt, das bis zur Hauptversammlung im Mai 2023 abgeschlossen werden soll. Eine erste Tranche mit einem Volumen von bis zu 360 Millionen Euro war vom 16. Juni bis zum 14. September durchgeführt worden.

September 21, 2022 10:12 ET (14:12 GMT)

