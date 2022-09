Toyota tritt dem Patentmarktplatz von Avanci für vernetzte Fahrzeuge bei

Avanci gab heute die Unterzeichnung einer Patentlizenzvereinbarung mit der Toyota Motor Corporation bekannt. Die vernetzten Fahrzeuge von Toyota sind nun für die grundlegenden 2G-, 3G- und 4G-Patente der 51 Lizenzgeber lizenziert, die derzeit am Avanci-Lizenzprogramm für die Automobilindustrie teilnehmen, sowie für weitere, die in Zukunft als Lizenzgeber hinzukommen.

Avanci's independent marketplace has transformed the way companies share technology. (Graphic: Avanci)