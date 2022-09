Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 22. September 2022 im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Florian WeberLaut eines Entwurfs für den Haushalt 2023 will der Bund mehr als 100 Millionen Euro beim Bevölkerungsschutz und der Katastrophenhilfe einsparen. Doch schon jetzt sind die Rettungsdienste für Notlagen nicht optimal ausgestattet. Extremwetterlagen begünstigen Sturzfluten, Orkanböen und Waldbrände, hinzu kommt die Energiekrise in Deutschland. Bereits in diesem Winter drohen Stromausfälle, die das öffentliche Leben weitgehend lahmlegen könnten. Katastrophenschützer Jürgen Wiesbeck vom Deutschen Roten Kreuz ist fassungslos: Die Rettungsdienste seien schon jetzt finanziell auf Kante genäht, von einer optimalen Ausstattung für jede erdenkliche Notlage könne keine Rede sein. Darin sind sich auch andere Hilfsorganisationen im Land einig. Warum wird ausgerechnet am Katastrophenschutz gespart? Diese und andere Fragen stellt "Zur Sache Baden-Württemberg!" in der Sendung am Donnerstag, 22. September um 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/) zur Verfügung.Weitere Themen der Sendung:- Waschlappen, Licht aus und frieren - hat die Politik die richtigen Lösungen? Gast im Studio: Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender der Grünen- Für die Seele fehlen Ärzt:innenZur Sache Baden-Württemberg!Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) und www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw verfügbar.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5326690