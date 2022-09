Avancis One-Stop-Lizenzierungsmarktplatz deckt jetzt mehr als 100 Millionen vernetzte Fahrzeuge auf den Straßen der Welt ab

Avanci gab bekannt, dass mehr als 100 Millionen vernetzte Fahrzeuge, die von mehr als 80 Automarken verkauft wurden, durch eine Avanci-Lizenz abgedeckt sind und das Unternehmen prognostiziert, dass im nächsten Jahr weitere 30-40 Millionen vernetzte Fahrzeuge lizenziert werden. Avanci hat die meisten patentierten 2G-, 3G- und 4G-Mobilfunktechnologien für den größten Teil des Marktes für vernetzte Fahrzeuge lizenziert. Damit stellt Avanci eine etablierte Branchenlösung für die Lizenzierung wichtiger Patente im Automobilbereich dar.

Avanci's independent marketplace has transformed the way companies share technology. (Graphic: Avanci)

"Wir freuen uns sehr über die überwältigende Akzeptanz unserer Lösung in der Telekommunikations- wie auch in der Automobilbranche", so Kasim Alfalahi, Gründer und Chief Executive Officer von Avanci. "Diese rege Nutzung bestätigt unser langjähriges Bestreben, eine einfache, zuverlässige und effiziente Lösung für das Internet der Dinge anzubieten, von der die Einführung neuer Technologien profitiert. Wir freuen uns darauf, die Lizenzierung für eine Vielzahl von Unternehmen einfacher und effizienter zu gestalten, während wir neue Programme für das umfangreiche, geschäftskritische und industrielle IoT erforschen."

"Wir sind dankbar für all die Teilnehmer an unserem Lizenzprogramm im Automobilbereich, die sich unserem Ziel angeschlossen haben, einen neuen Weg zur Lizenzierung von Patenten zu schaffen. Unsere bisherige Arbeit stellt eine solide Grundlage für den Aufbau unseres geplanten Programms für 5G-vernetzte Fahrzeuge dar", fügt Laurie Fitzgerald, Senior Vice President bei Avanci, hinzu.

Die Autobauer, die an Avancis Lizenzprogramm für 4G-vernetzte Fahrzeuge teilnehmen, profitieren von einer Lizenz für alle wesentlichen Patente der 2G-, 3G- und 4G-Mobilfunkstandards der 51 Patentinhaber, die derzeit als Lizenzgeber an dem Programm teilnehmen, sowie von denen der Patentinhaber, die sich in Zukunft als Lizenzgeber anschließen werden. Viele der neuen Marken unter Lizenz finden Sie unter avanci.com/marketplace.

Avanci hat die Art und Weise, wie Unternehmen Technologie gemeinsam nutzen, durch die Lizenzierung von geistigem Eigentum von Dutzenden von verschiedenen Patentinhabern in einer einzigen Transaktion zu festen Preisen, die einmalig für die Nutzungsdauer des Produkts bezahlt werden, verändert. Durch die Vereinfachung des Prozesses der gemeinsamen Nutzung von Technologien eröffnet Avanci IoT-Unternehmen einen effizienten und transparenten Weg des Zugangs zu der für vernetzte Produkte benötigten Funktechnologie.

