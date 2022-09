Bangkok (ots/PRNewswire) -- und definierte ein Indikatorensystem für DatenspeicherleistungHuawei veröffentlichte heute auf der HUAWEI CONNECT 2022 offiziell sein Whitepaper Data Storage Power - The Digital Cornerstone of High-Quality Development. Das Whitepaper untersucht die Entwicklung der Speicherbranche, definiert quantitative Indikatoren zur Messung von Datenspeicherkapazitäten und analysiert die aktuelle Datenspeicherlandschaft in verschiedenen Regionen der Welt. Es soll Behörden und Unternehmen dabei helfen, Datenspeicherkapazitäten besser zu bewerten, zu planen und aufzubauen.Gu Xuejun, Vizepräsident von Huawei IT Product Line, sagte: "Die Fähigkeit zur Datenspeicherung wird derzeit an der Kapazität gemessen. Mit der rasanten Entwicklung der Branche und dem Aufkommen neuer, diversifizierter Datendienste wie KI und Big Data reicht die Kapazität allein jedoch nicht aus, um die künftige Entwicklung und Konstruktion von Speichersystemen zu messen. Wir brauchen eine wissenschaftlichere Definition und ein Bewertungssystem, um die Datenspeicher-Fähigkeit effektiv zu messen."Die intelligente Welt treibt das explosive Datenwachstum in allen Branchen voran, und die digitale Transformation dieser Branchen erfordert leistungsstarke Datenspeicher-Fähigkeit oder Datenspeicherleistung. Das Whitepaper erläutert das Konzept der Datenspeicherleistung und bietet:1. Konzept und Bedeutung von Datenspeicherleistung: Datenspeicherleistung ist ein umfassendes Konzept, das Speicherkapazität (den Kern), Leistung, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit umfasst.2. Quantitative Untersuchung des Wertes der Datenspeicherung: Die Berechnungen von Huawei zeigen, dass Investitionen in Datenspeicher von 1 US-Dollar zu einem direkten Wert von 5 US-Dollar, einem indirekten Wert von 8 US-Dollar und einem induzierten Wert von 30-40 US-Dollar beitragen.3. Ein Indikatorensystem, das die Datenspeicherleistung eines Gebiets oder eines Rechenzentrums bewertet: Dieses System umfasst 35 dreistufige Indikatoren in vier Richtungen - Ausmaß, Effizienz, Grundlagen und Fortschritt - auf der Grundlage der Merkmale von Ländern und Unternehmen.4. Eine Bewertung der Speicherleistung in 20 Ländern und Regionen: In dem Whitepaper wird analysiert, warum bestimmte Länder die Rangliste der Datenspeicherleistungen anführen und wie Länder, die einen niedrigeren Rang einnehmen, aufholen können. Es enthält auch politische Vorschläge zur Verbesserung der Datenspeicherleistung.Gu sagte: "Ich halte dieses Whitepaper für eine sinnvolle Untersuchung, die mehr Interesse an der Förderung der Entwicklung der Datenspeicherindustrie wecken wird. Nur wenn Daten gut gespeichert, schnell berechnet und stabil über Netzwerke übertragen werden, kann die digitale Infrastruktur den Wert von Daten freisetzen und eine qualitativ hochwertige wirtschaftliche und soziale Entwicklung besser fördern."Um das Whitepaper zu lesen, klicken Sie hier (https://e.huawei.com/topic/data-storage-power-mega/en/).Über HuaweiHuawei wurde 1987 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Telekommunikationstechnologie (IKT) und intelligenten Geräten. Heute beschäftigen wir 195.000 Mitarbeiter und sind in über 170 Ländern und Regionen aktiv, wobei mehr als drei Milliarden Menschen auf der Welt vernetzen.Ziel unserer Vision und Mission ist es, eine vollständig vernetzte, intelligente Welt für jeden Menschen, jeden Haushalt und jede Organisation zu schaffen. Zu diesem Zweck arbeiten wir weiter an einer allgegenwärtigen Konnektivität und an inklusiven Netzwerkzugängen, um die Grundlage für eine intelligente Welt zu schaffen; diversifizierte Rechenleistung, wo und wann sie benötigt wird bereitzustellen, um die Cloud und Intelligenz um den gesamten Erdball verfügbar zu machen; um digitale Plattformen zu erstellen, damit alle Industriezweige und Organisationen beweglicher, effizienter und dynamischer arbeiten können; und um unsere Erfahrungen mit KI neu zu definieren und sie intelligenter und persönlicher auf alle Lebensbereiche der Menschen abzustimmen, sei es zuhause, unterwegs, im Büro, in der Freizeit oder bei der Arbeit im Freien. Weitere Information über Huawei finden Sie online unter www.huawei.com oder folgen Sie uns auf:http://www.linkedin.com/company/Huaweihttp://www.twitter.com/Huaweihttp://www.facebook.com/Huaweihttp://www.youtube.com/HuaweiFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1904174/Gu_Xuejun_Vice_President_Huawei_IT_Product_Line.jpgPressekontakt:Jiani Liang,liangjiani@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5326715