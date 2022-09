Zusammenarbeit zur Transformation des Handelsfinanzierungsgeschäfts

Cleareye.ai gibt eine neue globale strategische Allianz mit der Trade and Working Capital Group von J.P. Morgan bekannt. Die Allianz nutzt die branchenweit führende digitale ClearTrade-Lösung, um die Herausforderungen zu lösen, mit denen das Handelsfinanzierungsgeschäft sowohl heute als auch morgen konfrontiert wird. Durch bedeutende Technologiefortschritte optimiert die ClearTrade-Plattform die belastenden Due-Diligence-Prozesse im Zusammenhang mit Transaktionen in der Handelsfinanzierung und der Vielzahl an physischen Dokumenten, die noch immer in der heutigen Branche vorherrschend sind.

Das Handelsfinanzierungsgeschäft durchlebt gerade eine digitale Transformation. Die ClearTrade-Lösung bietet bahnbrechende Veränderungen für die Banken, um sicherzustellen, dass sie in dieser sich verändernden Landschaft mit deutlich höheren strukturellen Kosten weiterhin tätig bleiben können.

Im vergangenen Jahr wurde das Trade Processing System von J.P. Morgan mit ClearTrade ausgestattet und unterstützt nun aktiv Transaktionen in der APAC-Region, wobei die weltweite Markteinführung im Verlauf der kommenden Quartale geplant ist. Durch diese Initiative wird J.P. Morgan in der Lage sein, die Digitalisierung von Dokumenten mit Hilfe effizienter Bildverarbeitungslösungen, die in der Lage sind, unstrukturierte Daten zu extrahieren, zu validieren und genau zu klassifizieren, weiterhin zu nutzen. Dieses Digitalisierungsniveau ermöglicht Folgendes:

Intelligente Auslegung von Daten und Dokumenten zur Automatisierung von Akkreditiv-Dokumentenprüfungen

Kontextabhängige und konfigurierbare Richtlinien-Engine zur Ergänzung der bestehenden Richtlinien Uniform Customs and Practice for Documentary Credits und International Standard Banking Practice

Identifizierung von handelsorientierter Geldwäsche und Sanktionierungen von Warnsignalen

Nahtlose Einbindung in bestehende Back-Office-Handelsfinanzierungs-Plattformen

Bei Cleareye sind wir der festen Überzeugung, dass die ClearTrade-Lösung das Potenzial hat, die Produktivität des Handelsfinanzierungsgeschäfts um bis zu 70% zu erhöhen. Durch die automatisierte Prüfung tausender Händlerpräsentationen, einschließlich sowohl branchenüblicher als auch nicht normgerechter Dokumentarten, konnte die Lösung bereits eine 9-fache Steigerung der Handelsgeschwindigkeit, eine deutliche Reduzierung der Dokumentenprüffehler, um 85% höhere Genauigkeitsstandards und eine um bis zu 80%ige Reduzierung der End-to-End-Bearbeitungsdauer nachweisen.

Stuart Roberts, Global Head of Trade Working Capital for J.P. Morgan, sagt: "Die Digitalisierung der Handelsfinanzierungsdokumentation kann für J.P. Morgan und unsere Kunden echte Vorteile bieten. Die Banken haben sich damit auseinandergesetzt, das Geduldspiel mit Papier und der manuellen Datenerfassung in diesem Geschäft seit vielen Jahren zu lösen, und unsere Allianz mit Cleareye unternimmt bedeutende Schritte zur Lösung des Problems. Die ClearTrade-Plattform unterstützt uns auch dabei, das Geschäft unserer Kunden zu beschleunigen und zukunftssicher zu machen, während wir Einsparungen in die Verbesserung der Kontrollen und das Risikomanagement reinvestieren."

Mariya George, CEO und Mitbegründerin von Cleareye, stellt fest: "J.P. Morgan hält einen Goldstandard bei digitalen Innovationen aufrecht, wobei die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen gewährleistet bleibt. Wir sind äußerst erfreut über die Implementierung und Einführung von ClearTrade. Dies verstärkt die strategische Allianz zwischen unseren Firmen und die Vision der Digitalisierung von Handelsvorgängen für Banken rund um den Globus."

Über Cleareye.ai Cleareye.ai ist eine hochentwickelte Artificial Intelligence Machine Learning Plattform, die Banken die Einführung von Produkten in rasantem Tempo ermöglicht. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen mit Geschäftsstellen in New York, Bahrain und Indien zielt darauf ab, das Bankwesen zu vereinfachen. Die Plattform nutzt Technologiedurchbrüche für eine vollautomatisierte Dokumentenverarbeitungsebene, einheitliches Machine Learning Lifecycle Management, Datenmanagement, prozessorientierte Sicherheitsmaßnahmen und eine dynamische Richtlinien-Engine auf Basis von NLP-Verfahren. Dies wird Banken in hyperagile Organisationen transformieren, bei denen Kunden über ein Konto verfügen möchten, die einen außergewöhnlichen Kundenservice zur Verfügung stellen, kurzfristige Gewinne und langfristiges Wachstum vorantreiben und Einblicke verschaffen, um die Dynamik im digitalen Maßstab aufrechtzuerhalten. Cleareye.ai wurde von Führungskräften im globalen Technologiesektor mit jahrzehntelanger unternehmerischer und digitaler Systemerfahrung im Bankwesen gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter www.cleareye.ai

