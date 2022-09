NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Kursverlusten haben die Aktien an der Wall Street am Mittwoch auf die nächste Zinserhöhung reagiert. Um weitere 0,75 Prozentpunkte erhöhte die US-Notenbank Fed am Abend den Leitzins. Experten hatten einen solchen Schritt überwiegend erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der kurz vor der Veröffentlichung des Zinsbeschlusses noch leicht im Plus gelegen hatte, gab zuletzt um 0,69 Prozent auf 30 492,52 Punkte nach.

Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,72 Prozent auf 3828,24 Zähler. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor 0,78 Prozent auf 11 760,068 Punkte.

Bei den Einzelwerten profitierten General Mills von höheren Zielen des Lebensmittelkonzerns für das laufende Jahr. Der Kurs zog um fast sechs Prozent an auf ein Rekordniveau. In seinem Fahrwasser verteuerten sich auch die Papiere anderer großer Nahrungsmittelhersteller wie Kraft Heinz und Mondelez .

Nach der Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte waren die Aktien von US-Rüstungskonzernen gefragt. Papiere von General Dynamics , Lockheed Martin , Northrop Grumman und Raytheon Technologies gewannen zwischen ein und zwei Prozent.

Aktien von Sotera Health sackten um weitere neun Prozent ab. Sie waren in den vergangenen beiden Tagen bereits um über 40 Prozent eingebrochen. Der Dienstleister für die Gesundheits- und Pharmabranche unterlag in einem Rechtsstreit um mögliche krebserregende Emissionen aus einer seiner Einrichtungen. Der Konzern, der den Betroffenen rund 345 Millionen Dollar zahlen muss, ging in Berufung./bek/jha/

