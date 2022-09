Die Fed hat vor wenigen Minuten entschieden, die Zinsen um 0,75 Prozent anzuheben - was wird Jerome Powell auf der Pressekonferenz sagen? Die Erwartungen der Fed-Mitglieder in den sogenannten Dot Plots deuten an, dass die US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation die Zinsen lange hoch halten will. Die wichtigsten Aussagen von Jerome Powell in Headlines: - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...