Hong Kong (ots/PRNewswire) -ZOTAC Technology Limited, einer der führenden Hersteller von GeForce Grafikkarten, ZBOX Mini- und Desktop-PCs, enthüllt mit der ZOTAC GAMING GeForce RTX 40, die nächste Generation seiner Grafikkartenserie und läutet damit eine neue Ära des Gamings ein.Die neuen, auf der NVIDIA Ada Lovelace Architektur basierenden, Grafikkarten der GeForce RTX 40 Serie bieten Spielern und Kreativen einen gewaltigen Generationssprung in Sachen Leistung und Effizienz mit einem absolut neuen Level in Echtzeit-Raytracing und des neuronalen Renderings. Dieser enorme Fortschritt in der GPU-Technologie ist das Tor zu den beeindruckendsten Spielerlebnissen, unglaublichen KI-Funktionen und den schnellsten Workflows zur Erstellung von Inhalten. Diese GPUs bringen modernste Grafik.Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 Serie bietet ein komplett neues, aerodynamisches Design mit einer Vielzahl an leistungsstarken Features, die die Gaming-Performance, Kühleffizienz, Geräuschentwicklung und Haltbarkeit auf ein neues Level hieven. Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 sowie RTX 4080 16GB und RTX 4080 12GB Serien wird es jeweils in 3 Modellvarianten geben - der AMP Extreme AIRO, der Trinity OC und Trinity."Wir freuen uns, unsere fortschrittlichsten Grafikkarten mit der neuesten NVIDIA GPU-Architektur zu präsentieren, um das PC-Gaming in neue Performance-Dimensionen zu bringen", sagt Tony Wong, Chief Executive Officer von ZOTAC. "Bei dieser Generation haben wir ein innovatives aerodynamisches Design mit kritischen Luftströmungen implementiert, um die Kühlung des leistungsstarken GPU-Kerns zu verstärken. Mit der Integration der RTX 40 GPUs und den Verfeinerungen bei der Hardware, dem Design und der Benutzerfreundlichkeit markieren die ZOTAC GAMING Grafikkarten einen Meilenstein, indem sie das Beste aus der Next-Gen-GPU und branchenführenden Technologien ins PC-Gaming einfließen lassen."THE ULTIMATIVE GPUMit dem neuen Flaggschiff AMP Extreme AIRO definiert ZOTAC GAMING seine ultimative Grafikkarte neu. Es ist die ideale Lösung für Enthusiasten, die eine erstklassige Leistung wünschen. Die AMP Extreme AIRO wurde in jeder Hinsicht verfeinert und verfügt über ein luftoptimiertes Design. Sie bietet auch durch ihre hohe Übertaktung eine enorme Geschwindigkeit und eine hervorragende thermische Effizienz, die ihresgleichen sucht.Zu den neuen und exklusiven Funktionen, die nur der AMP Extreme AIRO vorbehalten sind, gehören das gegenläufige Lüfterdesign, das einen gleichmäßigen Luftstrom ermöglicht, das extreme Power-Phase-Design für eine stabile Leistungsabgabe und eine robuste Metalldruckguss-Backplate, die maximale Haltbarkeit gewährleistet. Die AMP Extreme AIRO wertet das Gaming-Setup auch durch seine Rundum-RGB-Beleuchtung mit 5 anpassbaren Zonen für ein außergewöhnliche Design auf.BALANCED TRINITYDas Trinity-Modell und die leicht übertaktete OC-Variante nutzen modernste Kühltechnologien, die vom Flaggschiffmodell abgeleitet wurden und bauen auf einer leistungsstarken technischen Grundlage auf. Beide Modelle verfügen über ein Trio leistungsstarker Lüfter, einen großen Kühlkörper, der die gesamte Grundfläche der Karte ausfüllt, geräuschdämpfende Verbesserungen, verstärkte Haltbarkeit und adressierbare RGB-Elemente. Das Ergebnis ist eine ausgewogene Verkörperung von Leistung, Kühlung und Langlebigkeit, die die nötige Power hat, um Spielern die benötigten blitzschnellen FPS in den neuesten Titeln zu bieten.THE COOLEST ICESTORMMit der ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 Serie wird IceStorm 3.0 eingeführt - das leistungsstärkste Kühlsystem, das jemals gebaut wurde. Die AMP Extreme AIRO ist mit drei großen Lüftern ausgestattet, die doppelt so hoch und breit sind im Vergleich zur vorherigen Generation, um einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten. Alle Modelle sind mit einem kolossalen Aluminium-Fin ausgestattet, der sich über die gesamte Länge der Karte erstreckt, gepaart mit einer Vapor Chamber und bis zu 9 Verbundkupfer-Heatpipes, um auch den größten thermischen Herausforderungen gerecht zu werden. Außerdem kann der Luftstrom ungehinderter durch die Belüftungswege von allen Seiten abziehen, was die Kühleffizienz erhöht.LEISERES AKUSTISCHES PROFILDie ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 Serie verfügt über neue geräuschreduzierende Funktionen, die das Spielgefühl verbessern. Die AMP Extreme AIRO ist mit einem gegenläufigen Mittellüfter ausgestattet, um Luftturbulenzen zu reduzieren und die Geräuschentwicklung durch einen gleichmäßigeren Luftstrom zu verringern. Alle Modelle sind mit Antivibrationspuffern und einer automatischen Lüfterabschaltung ausgestattet, was zu einem niedrigeren Geräuschpegel und einer längeren Lebensdauer der Lüfter führt. Darüber hinaus können Nutzer die Lüfterdrehzahlen unabhängig voneinander einstellen oder zwischen zwei verschiedenen BIOS-Modi über einen physischen Schalter oder über das ZOTAC GAMING FireStorm Tool wechseln.KONZIPIERT FÜR LANGLEBIGKEITDie ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 Serie ist auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt und bietet ein starkes Fundament für Spitzenleistungen. Die Gesamtsteifigkeit der AMP Extreme AIRO wird durch eine solide Druckguss-Metallrückwand und einen hinteren Haltebügel erhöht. Die RTX 4090 AMP Extreme AIRO-Grafikkarte verteilt die Last auf 24+4 Leistungsphasen für mehr Leistungsstabilität und verbesserte Temperaturen. Die Lüfter aller Modelle sind mit langlebigen Doppelkugellagern ausgestattet, die die Reibung reduzieren und die Lebensdauer der Lüfter verlängern. Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 Serie wird außerdem mit einem Metallständer zur zusätzlichen Verstärkung geliefert.ALL AROUND SPECTRA Beleuchtung Das spezielle SPECTRA 2.0 Beleuchtungssystem von ZOTAC GAMING ermöglicht eine lebendige, farbige Beleuchtung mit einzigartigen animierten Effekten, die durch adressierbare RGB-LEDs erzeugt werden. Bei der AMP Extreme AIRO-Grafikkarte kann der Benutzer verschiedene Modi und Farben für die 5 Beleuchtungszonen oben, vorne, seitlich und hinten einstellen oder das Ganze synchronisieren, um als Einheit zu funktionieren. Die Schönheit der RGB-Präsenz auf der Oberseite wird durch eine schillernde und lichtdurchlässige Beschichtung verstärkt, die die darunter liegenden Lichtwege durchscheinen lässt. Alle Modelle verfügen über einen 3-Pin RGB Header und ein gebündeltes Kabel, so dass die Beleuchtung der ZOTAC GAMING Grafikkarten und eines kompatiblen RGB LED-Streifens perfekt synchronisiert werden kann.Neues FireStorm ToolDas neue ZOTAC GAMING FireStorm Utility für die RTX 40er Serie verfügt über eine komplett neu gestaltete Benutzeroberfläche, die das Feintuning der GPU zu einer intuitiven Aufgabe macht. Die neue Software bietet eine Vielzahl von Optionen wie Taktfrequenz, GPU-Speicherfrequenzen, Spannung, Lüftergeschwindigkeit, Lüfterkurveneinstellungen, SPECTRA-RGB-Beleuchtungseffekte und BIOS-Umschaltung mit nur einem Klick.VERFÜGBARKEITDie ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Serie wird ab dem 12. Oktober 2022 erhältlich sein, während die ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16GB und RTX 4080 12GB Serie ab Anfang November 2022 erhältlich sein wird. Eine 3-jährige Garantie, die bei Registrierung auf 5 Jahre erweitert werden kann, runden die neuen ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 Karten ab.Zum Start geplante Modelle:ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIROZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OCZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity ("MSRP Card")ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16GB AMP Extreme AIROZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16GB Trinity OCZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16GB Trinity ("MSRP Card")ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 12GB AMP Extreme AIROZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 12GB Trinity OCZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 12GB Trinity ("MSRP Card")Über ZOTAC GAMINGHinter dem stechenden Blick der Roboteraugen verbirgt sich die Kraft und die Zukunftstechnologie, die das Ego des Unbesiegten und Kampferfahrenen erfüllt. ZOTAC GAMING wurde 2017 gegründet und ist die Pionierbewegung, die aus dem Kern der Marke ZOTAC hervorgegangen ist und das Ziel verfolgt, die ultimative PC-Gaming-Hardware für diejenigen zu entwickeln, die für das Spielen leben. Es ist der Inbegriff unserer technischen Fähigkeiten und unserer Design-Expertise, die mehr als ein Jahrzehnt an Präzisionsleistung repräsentiert und ZOTAC GAMING zu einer führenden Kraft macht, mit dem Ziel, das beste PC-Gaming-Erlebnis zu liefern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1899547/NVIDIA_RTX_40_Series___Web_Banners_1200_675.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1899548/NVIDIA_RTX_40_Series___Web_Banners_Airo_1200_675.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1899549/NVIDIA_RTX_40_Series___Web_Banners_Trinity_1200_675.jpgPressekontakt:EMEAI,Maciej Wieczorek,+49 8709 915 3021,maciej@zotac.comOriginal-Content von: ZOTAC Technology Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147761/5326778