Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Sonata Software wird von Microsoft für herausragende Leistungen und Innovationen ausgezeichnet.Sonata Software, ein weltweit tätiges Unternehmen für IT-Services und Technologielösungen, das plattformbasierte digitale Transformationsinitiativen für Unternehmen ermöglicht, ist erneut zum Mitglied des prestigeträchtigen Inner Circle for Microsoft Business Applications für 2022/2023 ernannt worden. Die Mitgliedschaft in dieser elitären Gruppe basiert auf einer umfassenden Leistung, die Sonata in die Spitzengruppe des weltweiten Partnernetzes von Microsoft Business Applications einreiht. Die Mitglieder des Inner Circle haben durch die Bereitstellung wertvoller Lösungen, die Unternehmen zu mehr Erfolg verhelfen, einen hohen Leistungsstandard erreicht.Die Mitglieder des Inner Circle 2022/2023 sind zum Inner Circle Summit im Frühjahr 2023 sowie zu virtuellen Treffen im Zeitraum von Juni 2022 bis August 2022 eingeladen. Dort haben sie die einmalige Gelegenheit, mit leitenden Microsoft-Mitarbeitern und anderen Inner Circle-Partnern über Strategien zu diskutieren, mehr über die Roadmaps und Zukunftspläne des Unternehmens zu erfahren, enge Kontakte zu Führungskräften zu knüpfen und gemeinsam an bewährten Verfahren zu arbeiten."Wir sind stolz darauf, eine Gruppe von Partnern zu würdigen, die sich bei der Beschleunigung der digitalen Transformation ihrer Kunden durch die digitalen Innovationen von Microsoft Business Applications hervorgetan haben", erklärte Peter Jensen, Microsoft Business Application Partner Strategy Lead. "Die Inner Circle-Partner repräsentieren einige der besten IP, Branchenexpertise und technischen Fähigkeiten in Dynamics 365 und Microsoft Power Platform. Dank ihres Engagements für den Kundenerfolg und die Microsoft Cloud hebt sich Sonata Software von anderen Unternehmen ab und es ist uns eine Ehre, das Unternehmen für seine Leistungen und die Mitgliedschaft im Inner Circle 2022/2023 auszuzeichnen."Sonata ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für die digitale Transformation und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und bietet offene, vernetzte, intelligente und skalierbare Lösungen. Sonata hat mit Kunden aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet, unter anderem aus der Fertigung, dem Einzelhandel, dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen und der Reisebranche. Das Unternehmen hat eine langjährige Beziehung zu Microsoft, eine Zusammenarbeit, die seit über 30 Jahren besteht, mit besonderem Schwerpunkt auf Dynamics, BizApps, Cloud und Daten. Das Unternehmen hat im Laufe der Zeit seinen unverwechselbaren Platformation-Ansatz verfeinert und sich an der Microsoft-Strategie orientiert, um Kunden dabei zu helfen, den größten Nutzen aus ihren Initiativen zur digitalen Transformation zu ziehen."Sonata investiert seit mehr als 15 Jahren in eine ganzheitliche Beziehung zu Microsoft und hat tiefgreifendes Fachwissen und vollständige Fähigkeiten in den Bereichen Microsoft Business Applications, Azure, Daten und KI aufgebaut. Sonatas starke Fokussierung auf die Unternehmensmodernisierung und -transformation auf der Microsoft Business Application Platform durch seine differenzierte Platformation-Methodik und IPs beschleunigte die Wertschöpfung. Diese Anerkennung ist ein weiterer Beweis für Sonatas Beziehung zu Microsoft und schafft einen Mehrwert für die Kunden", betonte Rajsekhar Datta Roy, Senior VP und weltweiter Leiter, Microsoft Service Line.Informationen zu Sonata Software (https://www.sonata-software.com/about-us)Weitere Informationen (ausschließlich zu Pressezwecken):Nandita VenkateshSonata Software LimitedCIN- L72200MH1994PLC082110A.P.S. Trust Building,Bull Temple Road, N.R. ColonyBangalore 560019, IndienTel.: +91 80 67781999Nandita.v@sonata-software.com