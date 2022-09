Flüssiggas-Branche (LNG) in einem Open-End-Zertifikat

Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) ist die Alternative zur Erdgasversorgung durch russische Pipelines: Insbesondere in Deutschland stehen milliardenschwere Investitionen an, damit der so wichtige Rohstoff durch Spezialtanker angelandet und zur Distribution gespeichert werden kann. Wenngleich sich die Nachfrage nach der Wärmequelle für private Haushalte auf mittel- bis langfristige Sicht deutlich verringern sollte, ist LNG für die industrielle Produktion unverzichtbar. Die energieintensive Chemie-, Papier-, Metall-, Dünger sowie Glas- und Keramik-Industrie hat aus Klimaschutzgründen in den vergangenen Dekaden vom Erdöl auf das CO2-ärmere Erdgas umgestellt.

Die Anlegermagazine BörseOnline und EURuro haben mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, um die Wertschöpfungskette der LNG-Industrie investierbar zu machen. Morgan Stanley ist Maker Maker für das Open-End-Zertifikat auf den BörseOnline Flüssiggas Index mit der ISIN DE000DA0ABT2.

20 Top Player weltweit - ex Russland und China

Anleger erwerben mit dem Zertifikat keinen klassischen Index, sondern einen statischen Aktienkorb, der folgende Unternehmen enthält: Air Liquide, Chart Industries, Cheniere Energy, Chevron, Dow, Enagas, Equinor, Friedrich Vorwerk, Gaztransport & Technigaz (GTT), Golar, Hexagon, Linde, National Grid, Royal Vopak, Shell, Technip Energies, Tecnicas Reunidas, Uniper und Worthington Industries. Etwa die Hälfte der Anlagen erfolgen also im Euro-Raum, ein Drittel ist in US-Dollar investiert.

Die Komponenten werden einmal jährlich auf jeweils 5 Prozent Gewichtung zurückgesetzt, allerdings sorgt das statische Konzept dafür, dass auch Unternehmen wie Uniper immer weiter mitgeschleift werden. Entfernungen aus dem Index sind nur aufgrund von verebbender Handelsliquidität möglich (wenn das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen auf Monatssicht unter 250.000 US-Dollar fällt), bei Spin-offs verbleibt das neue Unternehmen im Basket.

Der Aktienkorb ist als Net-Total-Return-Index konzipiert; so werden die Nettodividenden reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis dem Indexstand entnommen.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem Zertifikat auf den statischen Aktienkorb können mittel- bis langfristig orientierte Anleger auf die derzeitigen Global Player des LNG-Sektors setzen. Neben dem Gaspreis als Werttreiber muss auch die politische Diskussion im Auge behalten werden (z.B. etwaige Übergewinnabschöpfungen, EU-Regulatorik).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den BörseOnline Flüssiggas Index oder von Anlageprodukten auf den BörseOnline Flüssiggas Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de