Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.620 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Der jüngste Entscheid der US-Notenbank Fed, die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte zu erhöhen, war zwar von den meisten Marktbeobachtern erwartet worden - der weitere Kurs der Notenbank bereitet den Anlegern jedoch Sorgen. Alle Einzelwerte ließen am Morgen nach, am stärksten die Aktien von Continental, Fresenius und Siemens Energy. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen kaum verändert.



Ein Euro kostete 0,9838 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 1,0162 Euro zu haben.

