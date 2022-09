Unterföhring (ots) -Guter Geschmack auf dem Löffel! "The Taste" startet am Mittwoch mit starken 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen in die zehnte Staffel. Insgesamt schalten 3,53 Millionen (Nettoreichweite) ein und sehen, wie die Coaches Alexander Herrmann, Frank Rosin, Alexander Kumptner und Tim Raue in der ersten Folge der Jubiläumsstaffel um die besten Koch-Talente für ihr Team kämpfen.In der zweiten Folge am Mittwoch, 28. September 2022, um 20:15 Uhr bringt Nelson Müller als erster Gastcoach Musik auf den Löffel."The Taste": 10. Staffel ab 21. September 2022 mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 22.09.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Sandra ScholzCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.scholz@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karlphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5326907