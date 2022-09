Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag nach der US-Zinsentscheidung erneut nachgegeben. Dabei hielten sich die Abgaben allerdings in Grenzen.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag nach der US-Zinsentscheidung erneut nachgegeben. Dabei hielten sich die Abgaben allerdings in Grenzen. Lediglich in Hongkong ging es etwas stärker nach unten, während in Australien der «National Day of Mourning for Her Majesty the Queen» den Handel ruhen liess. Mit dem dritten, ungewöhnlich kräftigen Zinsschritt hat...

