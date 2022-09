FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung der Papiere von Uniper bei einem Kursziel von 1,90 Euro mit "Underperform" wieder aufgenommen. Dies schrieb Analyst Louis Boujard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Verstaatlichungspläne für den angeschlagenen Energiekonzern. Die Bank hatte die Bewertung der Aktie wegen der vielen Probleme des Konzerns Anfang Juli ausgesetzt. Davor hatte Oddo BHF das Papier mit "Outperform" bewertet und das Kursziel auf 25 Euro gesetzt. Nach der Aussage des Bundes, dass Minderheitsaktionäre nicht herausgedrängt werden sollen (Squeeze-out), gebe es keine "spekulative Unterstützung" oberhalb des Kapitalerhöhungspreises von 1,70 Euro, so der Experte. Den fundamentalen Wert nach der Rekapitalisierung taxiert Boujard auf 1,90 Euro. Hier sei die Bewertung der Prognosen für 2024 und 2025 nach dann etwa auf Branchenniveau nach dem vermutlichen Verlustjahr 2023./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2022 / 07:36 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 08:07 / MESZ

DE000UNSE018