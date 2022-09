Die Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) will eine Dividende von 0,60 Euro pro Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Damit erhöht sich die Gewinnausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (0,50 Euro) um 20 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 16,60 Euro ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,61 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 3. November 2022 statt. Die Unternehmensgruppe ...

