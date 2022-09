RA'ANANA, Israel (ots/PRNewswire) -Der neue NU4100 ist für die Robotik konzipiert und setzt einen neuen Industriestandard durch die Kombination von integriertem 4K-Doppelkanal-ISP mit verbesserter KI-Leistung in Verbindung mit Tiefensensor- und VSLAM-Funktionen.Inuitive Ltd., ein Unternehmen für Vision-on-Chip-Prozessoren, gab heute die Markteinführung seines neuen NU4100 bekannt, einer Erweiterung seines Vision- und KI-IC-Portfolios. Basierend auf der einzigartigen Architektur von Inuitive und der fortschrittlichen 12-nm-Prozesstechnologie unterstützt der neue NU4100-IC integrierte Dual-Channel-4K-ISP, erweiterte KI-Verarbeitung und Tiefensensorik in einem Single-Chip-Design mit geringem Stromverbrauch und setzt damit den neuen Branchenstandard für Edge-AI-Leistung.Der NU4100 ist die zweite Generation der NU4x00-Produktreihe. Die NU4x00-Serie ist ideal für Robotik-, Drohnen-, VR- und Edge-AI-Anwendungen, bei denen mehrere Sensoren zusammengeführt, verarbeitet, gepackt und gestreamt werden müssen. Er wurde speziell für Roboter und andere Anwendungen entwickelt, die ihre Umgebung mit 3, 6 oder mehr Kameras erfassen und analysieren müssen, um auf dieser Grundlage Entscheidungen in Echtzeit treffen zu können."Roboterdesigner fordern höhere Auflösungen, eine immer größere Anzahl von Kanälen und leistungsstarke, verbesserte KI- und VSLAM-Funktionen", so Shlomo Gadot, CEO von Inuitive. "Die Ergänzung der Vision-on-Chip-Prozessorserie durch den NU4100 ist eine echte Revolution, die auf allen integrierten Bildverarbeitungsfunktionen basiert, die in einem einzigen, vollständig einsatzfähigen Computerchip vereint sind. Die integrierte Dual-Kamera-ISP bietet die dringend benötigte Flexibilität, ohne dass weitere Komponenten hinzugefügt werden müssen, die wiederum zusätzliche Rechenleistung zu einem höheren Preis erfordern."Herr Gadot sagte auch: "Inuitive ist bestrebt, die fortschrittlichste Technologie auf den Markt zu bringen. Der NU4500, der nächste Prozessor in unserer Roadmap, soll im ersten Quartal 2023 auf den Markt kommen, mit zusätzlichen 8 Kernen des ARM A55, mehr als der doppelten KI-Rechenleistung und H.265- und H.264-Video-Encoder und -Decoder und soll die ultimative Single-Chip-Lösung für Robotik und Anwendungen sein."Der neue NU4100 unterstützt Multi-Kamera-Designs und kann gleichzeitig zwei Bildkanäle mit bis zu 12 MP oder 4K-Auflösung mit jeweils 60 Bildern pro Sekunde (fps) verarbeiten und streamen, während fortschrittliche KI-Netzwerke laufen. Dieser IC verbessert den Integrationsgrad von Produkten, die Inuitive-Technologie verwenden, und beschleunigt die KI-Verarbeitungsleistung um das 2- bis 4-fache, während er 20 % weniger Strom verbraucht als die erste Generation von Inuitive.Der neue NU4100 wurde schnell von den führenden Unternehmen der CE- und Metaverse-Industrie übernommen, die ihn bereits für ihre Marktprodukte einsetzen, anstatt irgendwelche Alternativen zu verwenden. Kundenprodukte mit dem NU4100 werden ab dem 1. Quartal 2023 erhältlich sein."Roboter sind zunehmend auf Bildverarbeitungsprozessoren angewiesen. Ihre Fähigkeit, die Umgebung wahrzunehmen und zu verstehen, ist von grundlegender Bedeutung, um ein höheres Maß an Roboterautonomie zu erreichen", so Dor Zepeniuk, CTO und VP of Product bei Inuitive. "Die Verarbeitung von Eingabeströmen von mehreren Kameras erweitert die Unabhängigkeit und Flexibilität des Roboters, während der integrierte Zweikanal-4K-ISP die Fähigkeiten des Systems verbessert. Beides dient wiederum dem Ziel, leistungsfähige Produkte zu entwickeln, die weniger kosten."Zu den wichtigsten Merkmalen und Fähigkeiten des neuen NU4100 gehören:- Proprietäre Inuitive Depth Vision Accelerators (IDVA):- ISP-Einheit mit Dual-Kameras - bis zu 12 MP pro Videostream- Dual-Core Vision-DSP mit 384GOPs - optimiert für Computer Vision Funktionen- Effiziente KI-Engine mit 3,2 TOPs Rechenleistung für DNN- ARM Cortex-A5 CPU mit Linux Betriebssystem- Anschlussmöglichkeit für bis zu 6 Kamerageräte- Schnelle Schnittstellen - USB3.0, MIPI CSI/DSI - Rx & Tx, LPDDR4 und mehr- HW-Engine mit High-throughput, low-latency, depth-from-stereo- SLAM HW Accelerators- Imaging/Vision engines für allgemeine ZweckeDie neue hochauflösende und fortschrittliche KI-Verarbeitung, die der neue IC bietet, kann vielen anderen Edge-AI-Anwendungen zugutekommen. Anwendungen wie Industrie 4.0-Anlagen können die hohe Edge-AI-Leistung und Bildauflösung für eine verbesserte Prozesssteuerung und ein höheres Maß an Automatisierung nutzen. Ebenso können Drohnen die ISP und die auf neuronalen Netzen basierenden Sichteffekte, wie z. B. die Verbesserung der Lichtverhältnisse, nutzen, um sowohl in dunklen als auch in beleuchteten Umgebungen autonom zu arbeiten.Die Muster des NU4100 sind bereits verfügbar und werden im Januar 2023 für die Massenproduktion bereit sein. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Inuitive: https://www.inuitive-tech.com/about-us/Informationen zu InuitiveDie bahnbrechenden Vision-on-Chip-Prozessoren von Inuitive stellen All-in-One-Chips mit einer breiten Palette integrierter Funktionen, herausragender Leistung sowie optimaler Größe und Kosteneffizienz dar. Diese bahnbrechenden Prozessoren unterstützen gleichzeitige Tiefensensorik, Positionierungs- und Lokalisierungsalgorithmen (SLAM) sowie KI-basierte Objekterkennung und -erfassung, während sie gleichzeitig die Latenz- und Reaktionszeit des Systems drastisch verkürzen, Strom sparen und die Gesamtleistung verbessern (hohe Bildrate und Kameraauflösung sowie ein breites Sichtfeld).Zusammen mit seinem technologischen Ökosystem aus Partnern im Bereich der maschinellen Sensorik, Softwareentwicklung und kommerziellen Fertigung integriert Inuitive seine unternehmensfähigen Sensor- und Prozessormodule in die Robotik-, Drohnen-, AR-, VR-, AIoT- und 3D-Sensoranwendungen seiner Kunden und ermöglicht so ein menschenähnliches visuelles Verständnis mit optimalen Fähigkeiten und überlegener Leistung.