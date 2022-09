Köln (ots) -Mit dem Ziel, den fiktionalen Nachwuchs zu fördern und jungen Talenten ein Zuhause zu geben, hat RTL+ (https://www.tvnow.de/)im Jahr 2020 den "Storytellers"-Wettbewerb ins Leben gerufen. Jetzt geht das erste Gewinner-Projekt "Hübsches Gesicht" (https://www.tvnow.de/serien/huebsches-gesicht-20998) von Nachwuchs-Autorin Aylin Kockler und Nachwuchs-Regisseurin Antonia Leyla Schmidt an den Start: Ab dem 23. Oktober sind alle sechs Folgen der charmanten Comedy-Serie rund um das Thema Body Awareness auf RTL+ abrufbar. Am 22. Oktober feiert die außergewöhnliche Produktion außerdem Premiere beim Film Festival Cologne:Im Mittelpunkt der Comedy-Serie "Hübsches Gesicht", die von der Moovie im Auftrag von RTL+ produziert wird, steht die junge Plus-Size-Frau Gigi (Dilara Aylin Ziem), die von ihrem Freund (Felix Jordan) anstelle eines romantischen Pärchen-Trips mit einem Fat-Camp überrascht wird. Mit viel Witz, Charme und einigen unbequemen Wahrheiten, zeigt die Serie ein modernes Bild von Schönheitsidealen und was es wirklich braucht, um glücklich zu sein.Alle weiterführenden Informationen sowie Bilder zur Serie "Hübsches Gesicht" finden Sie hier im Media Hub.Die Talentförderung geht weiter!Auch das nächste Serienprojekt aus dem "Storytellers"-Wettbewerb 2022 steht schon in den Startlöchern. Aus über 70 eingereichten Stoffen, wurden fünf Finalist:innen-Teams ausgewählt, die auf der sogenannten "Storytellers-Klassenfahrt" ihre Serienprojekte vor einer Jury aus jungen, etablierten Branchen-Vertreter:innen präsentierten. Ende August fiel die Entscheidung für das Projekt "Von einer, die auszog, das Fürchten zu lehren...".Das Serienkonzept von Elsa van Damke und Jana Forkel, beide von der Hamburg Media School, konnte überzeugen. Das Gewinner-Projekt erhält einen Produktionsauftrag mit einem Budget von 700.000 Euro für die Umsetzung und den Release als RTL+ Original. In der fantastischen Dramedy geht es um das Zimmermädchen Amelie, die nach einer Vergewaltigung die übernatürliche Fähigkeit entwickelt, Sexualstraftäter zu erspüren. Mit Hilfe ihrer neuen Kraft - und ihren neuen Verbündeten - beginnt Amelie, selbst über Gut und Böse zu richten und verdrängt dabei aber ihr eigenes Trauma.Alle Informationen zum "Storytellers"-Wettbewerb finden Sie hier (https://media.rtl.com/meldung/Der-Storytellers-Wettbewerb/)im Media Hub.Pressekontakt:Finja JunkerKommunikation RTL Deutschlandfinja.junker@rtl.deJanine SteinKommunikation RTL Deutschlandjanine.stein2@rtl.deLarissa MalyKommunikation RTL Deutschlandlarissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5327047