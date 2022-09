Die Porsche-Aktien werden in einer IPO-Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro pro Aktie angeboten, bei Lang & Schwarz im außerbörslichen Handel (Handel per Erscheinen) liegt die Aktie bereits deutlich höher und zwar am Donnerstag Vormittag bei 92,0 auf 94,0 Euro. Der Erstnotiztag in Frankfurt soll am 29. September stattfinden.

