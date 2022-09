Mannheim (ots) -Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) gab heute die Zertifizierung der Lösung Reference Data Management 1.0 von SAP für die Integration mit SAP S/4HANA bekannt. Die Lösung nutzt SAP Master Data Governance und hilft Unternehmen, die Datenverwaltung mit einem dedizierten Maintenance-Framework zu vereinfachen. So können Unternehmen einem klar definierten unternehmensweiten Prozess für die Pflege von Referenzdaten folgen und Unterbrechungen etablierter Prozesse vermeiden."Bei Camelot ITLab ist Innovation ein Teil unserer DNA", sagt Steffen Joswig, Managing Partner bei Camelot ITLab. "Als SAP-Partner ergänzen wir das SAP-Lösungsportfolio mit zukunftsweisenden Systems of Differentiation und Systems of Intelligence. Die Referenzdatenmanagement-Lösung ist eine weitere Lösung für SAP-Systeme - in diesem Fall SAP Master Data Governance -, um Kunden neue Wege zur Bewältigung ihrer spezifischen Herausforderungen zu bieten."Für Unternehmen, die ihre Strategie im Datenmanagement durch Standardisierung, Prozesstransparenz, Governance und Datenverteilung von Referenzdaten ergänzen wollen, bringt die im SAP Store verfügbare Lösung (https://store.sap.com/dcp/en/product/display-0000060138_live_v1/Camelot%20Reference%20Data%20Management) folgende Vorteile:- vermeidet Brüche bei verteilten Geschäftsprozessen,- verbessert die allgemeine Datenqualität,- etabliert eine durchgängige Daten-Governance,- reduziert die Kosten für Nacharbeiten.Das SAP Integration and Certification Center (https://www.sap.com/partner/certify-my-solution/software.html) (SAP ICC) hat zertifiziert, dass die Schnittstellen-Software für die Lösung Camelot Reference Data Management 1.0 unter Verwendung von Standard-Integrationstechnologien mit SAP S/4HANA integriert werden kann. SAP S/4HANA, die Business Suite der nächsten Generation, unterstützt Kunden als digitaler Kern bei der digitalen Transformation ihrer gesamten Organisation.SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Unter http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu Marken. Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.Pressekontakt:Franziska BernhardSenior Manager Marketing CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 621 86298-421Email: fber@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063008/100895357