Die Inflation in der Eurozone hat im August mit 9,1 Prozent einen neuen Höchstwert erreicht - so haben es die Statistiker aus Wiesbaden vergangene Woche gemeldet. Nun liegen auch die deutschen Erzeugerpreise auf einem Rekord-Niveau. Ursächlich dafür sind die hohen Energiekosten. Anleger können in diesen volatilen Zeiten mit einem Index die Nerven schonen. Die Produzentenpreise erhöhten sich im August gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 45,8 Prozent. Das ist deutlich mehr als der Zuwachs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...