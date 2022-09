Nach der Ankündung der Verstaatlichung von Uniper am Mittwoch steht die Aktie des Versorgers auch am heutigen Donnerstag weiter im Blickpunkt. Das Papier rutschte am Vortag zeitweise um fast 40 Prozent ab auf 2,54 Euro. Am Ende büßte das Papier rund ein Viertel seines Wertes ein und ging bei 3,12 Euro aus dem Handel.Am heutigen Donnerstag kam zunächst weiterer Druck auf, zuletzt konnte sich die Uniper-Aktie aber vorerst stabilisieren. Belastet hat auch eine Einschätzung der Investmentbank Oddo BHF. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...