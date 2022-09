DJ Airbus bekräftigt Produktionsziel 2025 trotz Zulieferer-Engpässen

Von Cristina Roca

PARIS (Dow Jones)--Airbus hält trotz Problemen bei den Zulieferern an seinem Produktionsziel für 2025 bei der A320-Familie fest. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, soll weiterhin bis 2025 die Produktion von Schmalrumpfflugzeugen auf 75 Flugzeuge pro Monat erhöht werden, trotz der Schwierigkeiten, genügend Triebwerke und andere Komponenten von den Zulieferern zu erhalten. Das Ziel bleibe unverändert und berücksichtige die Verfügbarkeit in der Lieferkette, so der Sprecher.

Am Mittwoch hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, Airbus habe begonnen, den Druck auf seine Zulieferer im Hinblick auf das Ziel 2025 zu verringern.

Boeings europäischer Rivale teilte mit, er sei sich der aktuellen Herausforderungen in der Lieferkette bewusst und habe sein Zwischenziel vor zwei Monaten angepasst, um dies zu berücksichtigen. Im Juli hatte der Konzern mitgeteilt, er gehe davon aus, bis Anfang 2024 65 Flugzeuge pro Monat zu produzieren, sechs Monate später als ursprünglich geplant.

Derzeit produziert Airbus im Schnitt 50 Flugzeuge pro Monat.

September 22, 2022 04:46 ET (08:46 GMT)

