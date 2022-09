NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Linux-Softwareanbieter habe die Prognosen bei diversen Kennziffern verfehlt, darunter das operative Ergebnis und den Auftragswert, schrieb Analyst Varun Rajwanshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der gesenkten Prognose sollten die Markterwartungen mit Blick auf die Auftragssituation um einen hohen einstelligen Prozentsatz sinken./tav/ngu/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2022 / 07:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 07:39 / BST

LU2333210958