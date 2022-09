Das Gerät liest digitale Stromzähler in Echtzeit aus. Das soll Kunden helfen, Strom gezielt dann zu verbrauchen, wenn die Börsenpreise vergleichsweise niedrig sind.Mit einer neuen Hardware will es der Ökostromversorger Tibber einfacher machen, von den stundenvariablen Stromtarifen des Unternehmens zu profitieren: Das Gerät liest digitale Zähler in Echtzeit aus, so dass die Kunden jederzeit über ihren aktuellen Verbrauch informiert sind. Das soll ihnen helfen, Strom gezielt dann zu verbrauchen, wenn er gerade vergleichsweise günstig ist. Mit einem Tibber-Stromvertrag kostet der Tracker namens Pulse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...