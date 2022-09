Eva Sun-Wai, Fondsmanagerin im Public Fixed Income Team von M&G Investments, meint zur aktuellen FED-Entscheidung, die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte anzuheben: "75 Basispunkte - genau wie erwartet. Und kein Ende in Sicht: An den Aktienmärkten hatte man sich wohl einen ersten Hinweis darauf erhofft, wann es vorbei sein wird mit den Zinserhöhungen, aber ganz im Gegenteil. Die Fed hat eine Fortsetzung ihrer Politik signalisiert. Aktien scheinen etwas pessimistischer zu reagieren als Anleihen, aber im Allgemeinen waren 75 Basispunkte mehr als eingepreist, und 2-jährige Anleihen bewegen sich jetzt um die Vier-Prozent-Marke. Wenn der Schritt in den Schlagzeilen als eher restriktiv dargestellt wird, dann am ehesten, weil die Fed für November einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...