ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Salesforce auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Softwareanbieter habe sein Umsatzziel bis 2026 auf einer Konferenz bestätigt, schrieb Analyst Philip Winslow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen operiere in einem Markt mit erheblichem Potenzial./mf/ngu



ISIN: US79466L3024

