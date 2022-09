Die Agri-Photovoltaik in Deutschland könnte einen erheblichen Beitrag zur hiesigen Stromerzeugung leisten. Das zeigt eine neue Studie. Allerdings wären die Kosten höher als bei Freiflächenanlagen. In Deutschland existiert ein hohes Potenzial für die Agri-PV zur Stromerzeugung. Das zeigt eine neue Studie der Universität Hohenheim in Zusammenarbeit mit Thünen-Institut Braunschweig. Demnach könnten zehn Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe auf einem Prozent der Ackerfläche Deutschlands ca. neun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...